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На Дону за сутки от COVID-19 скончался еще 21 человек

На Дону за сутки от COVID-19 скончался еще 21 человек

В Ростовской области еще 21 человек скончался от последствий COVID-19. О новых жертвах опасного вируса рассказали в правительстве донского региона.

По данным на 13 января, среди погибших - 12 женщин возрастом от 60 до 90 лет, а также девять мужчин от 53 до 80 лет. Умершие страдали хроническими заболеваниями, среди которых - ожирение, сахарный диабет, онкология и другие. Их обострение, которое спровоцировал коронавирус, и привело к смерти.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 9 853 человека. Среди умерших есть дети, а также молодые люди.
Фото: m.123ru.net
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