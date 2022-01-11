На Дону за сутки от COVID-19 скончался еще 21 человек

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В Ростовской области еще 21 человек скончался от последствий COVID-19. О новых жертвах опасного вируса рассказали в правительстве донского региона.По данным на 13 января, среди погибших - 12 женщин возрастом от 60 до 90 лет, а также девять мужчин от 53 до 80 лет. Умершие страдали хроническими заболеваниями, среди которых - ожирение, сахарный диабет, онкология и другие. Их обострение, которое спровоцировал коронавирус, и привело к смерти.За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 9 853 человека. Среди умерших есть дети, а также молодые люди.