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В Ростовской области вынесли приговор мужчине, пытавшемуся поджечь военкомат

В Ростовской области вынесли приговор мужчине, пытавшемуся поджечь военкомат
В Ростовской области осудили 51-летнего мужчину, который хотел поджечь военкомат. Ивана Свистова приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Инцидент произошел в городе Морозовске 6 ноября 2023 года. Мужчина приехал к военному комиссариату на улице Коммунистической, 150. Он достал бутылки с зажигательной смесью из сумки, поджег их и метнул в здание. «Снаряды» отскочили от стены и вспыхнули на тротуаре.

Ивана Свистова задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям: «Хулиганство» и «Попытка уничтожения или повреждения имущества».

Мужчине грозило до 10 лет лишения свободы, однако судья вынес более гуманный приговор.
Фото: Ростов.Ру
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