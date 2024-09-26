В Ростовской области вынесли приговор мужчине, пытавшемуся поджечь военкомат

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В Ростовской области осудили 51-летнего мужчину, который хотел поджечь военкомат. Ивана Свистова приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима.Инцидент произошел в городе Морозовске 6 ноября 2023 года. Мужчина приехал к военному комиссариату на улице Коммунистической, 150. Он достал бутылки с зажигательной смесью из сумки, поджег их и метнул в здание. «Снаряды» отскочили от стены и вспыхнули на тротуаре.Ивана Свистова задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям: «Хулиганство» и «Попытка уничтожения или повреждения имущества».Мужчине грозило до 10 лет лишения свободы, однако судья вынес более гуманный приговор.