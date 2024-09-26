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Громкий звук взрыва услышали жители Ростовской области

Громкий звук взрыва услышали жители Ростовской области
Жители Ростовской области сообщают о громком звуке взрыва. Грохот услышали 26 сентября около 23:30 в городе Новошахтинске.

Он якобы был такой силы, что, что в домах задрожали стекла. Многие предположили, что в регионе сработала система ПВО. Официальной информации об источнике грохота нет.
Фото: Ростов ру
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