В Ростовской области арестовали мужчину, пытавшегося поджечь военкомат

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области арестовали мужчину, пытавшегося поджечь здание военкомата. Ивану Свистову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО два месяца.Инцидент произошел в городе Морозовске 6 ноября. По версии следствия, в тот день дончанин пришел к военному комиссариату на улице Коммунистической. Мужчина достал из сумки несколько коктейлей Молотова. Затем он их поджег и кинул в стену.К счастью, обошлось без пожара. После произошедшего Ивана задержали правоохранители. В отношении «пиромана» возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Свистову грозит до семи лет лишения свободы.