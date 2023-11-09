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В Ростовской области арестовали мужчину, пытавшегося поджечь военкомат

В Ростовской области арестовали мужчину, пытавшегося поджечь военкомат
В Ростовской области арестовали мужчину, пытавшегося поджечь здание военкомата. Ивану Свистову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО два месяца.

Инцидент произошел в городе Морозовске 6 ноября. По версии следствия, в тот день дончанин пришел к военному комиссариату на улице Коммунистической. Мужчина достал из сумки несколько коктейлей Молотова. Затем он их поджег и кинул в стену.

К счастью, обошлось без пожара. После произошедшего Ивана задержали правоохранители. В отношении «пиромана» возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Свистову грозит до семи лет лишения свободы.
Фото: Ростов.ру
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