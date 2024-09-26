В Красном Сулине школьников перевели на дистанционное обучение из-за ремонта крыши.

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В Красном Сулине Ростовской области учеников пришлось перевести на дистанционное обучение из-за ремонта крыши в школе. Об этом сообщила начальник управления образования Красносулинского района Мирослава Дрёмина.Школа № 3 начала ремонт кровли только в конце августа и не успела завершить его к 1 сентября. В результате ученикам приходится учиться дома. Ситуация вызвала недовольство среди родителей. Ожидалось, что работы будут закончены во время каникул.По словам Мирославы Дрёминой, администрация района выделила средства на ремонт еще в апреле, но подрядчиков вовремя не смогли найти. Контракт с исполнителями был подписан только в середине августа.Подобные работы требуют минимум два месяца, поэтому решение о переходе на онлайн обучение было принято в начале сентября, чтобы не потерять выделенные средства.Ожидается, что школа возобновит работу в обычном режиме 30 сентября.