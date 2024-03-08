В Ростовской области вынесли приговор мужчине, ударившему соседа ножом

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В Ростовской области осудили мужчину, который ударил соседа ножом. Происшествие случилось 21 августа 2023 года в городе Азове.Вечером Радик Мухамедзянов вместе с соседом выпивал алкоголь. В какой-то момент между приятелями вспыхнул конфликт. Во время словесной перепалки Радик получил от приятелям кулаком в грудь. После этого азовчанин не сдержал обиды. Схватив нож, он вонзил лезвие в спину собутыльнику.Медработники отвезли раненого больницу, где пациента успешно прооперировали. Мухамедзянова задержали полицейские. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Азовский городской суд 30 ноября вынес приговор Радику. Ему назначили наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Сторона защиты не согласилась с решением и попыталась обжаловать его в Ростовском областном суде. Однако сделать это не удалось. Приговор вступил в силу 13 января 2024 года.