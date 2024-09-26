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В Ростовской области осудили 40-летнюю женщину, зарезавшую любимого

В Ростовской области осудили 40-летнюю женщину, зарезавшую любимого
В Ростовской области суд вынес приговор 40-летней женщине, зарезавшей сожителя. Ее обвинили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Бытовой конфликт, который привел к трагедии, случился в хуторе Ленина Аксайского района. Вечером 20 августа 2023 года женщина вместе с любимым выпивала алкоголь дома. Вскоре беседа переросла в конфликт. Когда домохозяйка вышла из себя, она схватила нож и вонзила его в грудь обидчику. От полученного ранения мужчина скончался.

В этот же день подозреваемую задержали. Расследование уголовного дела и судебные разбирательства длились больше года.

Аксайский районный суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
Фото: Ростов.Ру
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