В Ростовской области осудили 40-летнюю женщину, зарезавшую любимого

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В Ростовской области суд вынес приговор 40-летней женщине, зарезавшей сожителя. Ее обвинили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».Бытовой конфликт, который привел к трагедии, случился в хуторе Ленина Аксайского района. Вечером 20 августа 2023 года женщина вместе с любимым выпивала алкоголь дома. Вскоре беседа переросла в конфликт. Когда домохозяйка вышла из себя, она схватила нож и вонзила его в грудь обидчику. От полученного ранения мужчина скончался.В этот же день подозреваемую задержали. Расследование уголовного дела и судебные разбирательства длились больше года.Аксайский районный суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.