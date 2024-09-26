В Ростовской области на сутки изменится расписание пригородных поездов

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В Ростовской области изменится расписание электричек на сутки. Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.Пригородные поезда будут ходить по измененному графику 6 октября.Поезд № 6174/6173 по маршруту Ростов – Орловка-Кубанская отправится на 10 минут раньше — в 12:58. На конечную станцию он прибудет в 14:10.Поезд № 6186/6185 отправится со станции Орловка-Кубанская на 35 минут позже — в 17:30. В Ростов он прибудет в 19:01.Пригородный поезд № 6032, следующий по маршруту Ростов – Азов, отправится из столицы Дона в 19:22. В Азов пассажиры приедут в 20:27.