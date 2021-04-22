В Ростовской области выявили еще 236 зараженных COVID-19

В Ростовской области за последние сутки зафиксировали еще 236 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в правительстве региона. За весь период пандемии вирус подхватили уже 86 565 человек.По данным на 23 апреля, новыми заболевшими стали 31,7% дончан возрастом от 18 до 45 лет. Еще 34,3% - жители, которым от 46 до 65 лет. Также положительные тесты получили 17,4% населения от 66 до 79 лет. Среди пенсионеров старше 80 лет зафиксировал 24 зараженных, а среди детей - 15.Напомним, в Ростовской области в последнее время наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Однако ежедневно продолжают выявлять более двухсот новых заболевших. Жителям не стоит расслабляться. Нужно продолжать соблюдать все санитарные меры, в том числе и ношение медицинских масок в общественных местах.