Около половины новых заражённых коронавирусом на Дону — люди в возрасте от 46 до 65 лет

Появилась информация о возрасте новых заражённых коронавирусом в Ростовской области. Цифры опубликованы на портале правительства донского региона.Новыми заболевшими COVID-19 стали 146 местных жителей. Среди последних инфицированных — 11 детей, 46 человек — в возрасте от 18 до 45 лет, 68 — от 46 до 65 лет, 14 — от 66 до 79 лет, семь — старше 80 лет.За период пандемии в Ростовской области официально зарегистрировали 8 097 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 умерли 76 пациентов, большая часть которых — пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями. Новых заболевших пока продолжают выявлять во всех муниципальных образованиях региона.