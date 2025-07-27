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Два беспилотника уничтожили над Азовским морем

Два беспилотника уничтожили над Азовским морем
Два беспилотника уничтожили над Азовским морем 27 июля. Информацию сообщили в Минобороны РФ.

С 5:40 до 18:00 силы ПВО уничтожили над страной 72 дрона.

Напомним, днем в Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА.
Фото: Ростов ру
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