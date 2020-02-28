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В лиманах Азовского моря запретили рыбалку

В лиманах Азовского моря запретили рыбалку
На Юге России пришло время весенних ограничений рыбалки. С 1 марта введён запрет на вылов рыбы в лиманах Азовского моря в Краснодарском крае. Об этом сообщает «Московский комсомолец на Кубани» со ссылкой на пограничное управлении ФСБ России по Краснодарскому краю.

Смотать удочки придётся до 31 мая. Ограничение связано с весенним нерестом рыбы. Запрет вводится на все виды рыбалки.

Кроме того, с 25 марта по 30 мая запрещается рыбачить на водоёмах и каналах Азово-Кубанских нерестово-выростных хозяйств. Данные ограничения установлены правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

Рыбаков предупреждают, что за нарушение установленных запретов предусмотрена ответственность, в ряде случаев – уголовная.

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