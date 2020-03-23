В донском Минприроды предложили помечать места для запрета ловли рыбы в «2ГИС» и «Яндекс.Картах»



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В марте в силу вступили новые правила любительского рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Кардинально для рыболовов-любителей ничего не изменилось, за исключением нескольких нововведений.



Так, введена суточная норма вылова рыбы, и сдвинулись сроки промысла. Документ также содержит список мест, где запрещён вылов рыбы. Вопрос оповещения рыбаков о введённых запретах обсуждался 25 марта на заседании рыбохозяйственного Совета Ростовской области.

- Все правила размещены на сайте управления, разосланы по всем федерациям любителей-рыболовов. Дано указание всем обособленным структурным подразделениям максимально организовать разъяснение действующих норм, установленных правилами рыболовства. В данный момент разрабатывается отдельная методичка для рыбаков-любителей, которая будет размещена по субъектам, - рассказал заместитель руководителя Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Сергей Драло.



Представитель ведомства добавил, что оповещение также происходит через мессенджер «Ватсап». Информацию рассылают в группы рыболовов.



Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин предложил более прогрессивный метод распространения данных.

- На территории Ростовской области работают такие информационные системы, как «2ГИС», «Яндекс.Карты». Может, проработать возможность нанесения туда мест запрета рыбной ловли? Координаты этих точек есть. Как на дороге, установлен знак «кирпич», значит, туда ехать нельзя. Сейчас все пользуются навигаторами, было бы хорошо, если бы они показывали и ограничения на водных объектах.



Напомним, в Ростовской области вылов рыбы запрещён в Азовском море и Таганрогском заливе на расстоянии 1,5 километра от берега, в нерестово-рыбоходных каналах гидроузлов и ряде других территорий.