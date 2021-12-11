На одной из донских птицефабрик из-за птичьего гриппа ввели режим ЧС

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В Ростовской области на птицефабрике «Гуляй-Борисовской» у кур обнаружили птичий грипп. На предприятии ввели режим ЧС. Об этом 14 декабря сообщает администрация Зерноградского района.Помимо самой фабрики, под угрозой находятся несколько поселений в радиусе пяти километров. Речь идет о хуторах Гуляй-Борисовка, Болдиновка, Новоалександровском, Ириновка, Большие Эльбуздовские. Там действует режим повышенной готовности. Под наблюдение попали села Займище, Светлоречное, а также хутора Новая Поляна, 2-й Россошинский, Кугоейский. Они находятся в десяти километрах от очага инфекции, поэтому ситуация в этих населенных пунктах также тщательно отслеживается.Сейчас местные власти и сотрудники птицефабрики делают все возможное, чтобы птичий грипп не распространился за пределы предприятия. В районной администрации уже состоялось экстренное совещание, на котором утвердили план действий и санитарные меры.