В Ростовской области второй раз за неделю пропала 26-летняя девушка. Жительница СНТ «Факел СКВО» Мясниковского района Елена Ермолаева ушла из дома в неизвестном направлении ранним утром 9 апреля.Девушка не сообщила родным о своем уходе. Елена страдает заболеванием и может нуждаться в медицинской помощи. Обеспокоенные родственники сразу же обратились в полицию и к волонтерам.Примечательно, что за последний месяц Елена уходит из дома второй раз. В конце марта она также покинула дом, не сказав ничего родным. Благо спустя сутки Елену нашли. И в этот раз родные не теряют надежды найти ее живой и невредимой.У девушки русые короткие волосы, серо-зеленые глаза. Телосложение полное, рост составляет около 176 сантиметров. Последний раз дончанку видели в темно-красной куртке и черных штанах. На ногах пропавшей были серые кроссовки.Если вы знаете что-либо о местонахождении Елены Ермолаевой, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.