В Ростовской области ищут пропавшего 61-летнего мужчину из Москвы



Почти неделю близкие не могут связаться с Владимиром Малхазовичем. К поискам пропавшего подключились полицейские и волонтеры. В настоящее время его разыскивают во всех регионах, в том числе и в Ростовской области.



Рост Владимира Бутковского составляет около 170 сантиметров. Телосложение у мужчины плотное, волосы темно-русые, глаза карие. Он был одет в коричневую кожаную куртку и черные джинсы.



Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Владимира Бутковского, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.