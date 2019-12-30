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В Ростовской области ищут пропавшего 61-летнего мужчину из Москвы

В Ростовской области ищут пропавшего 61-летнего мужчину из Москвы
Почти неделю близкие не могут связаться с Владимиром Малхазовичем. К поискам пропавшего подключились полицейские и волонтеры. В настоящее время его разыскивают во всех регионах, в том числе и в Ростовской области.

Рост Владимира Бутковского составляет около 170 сантиметров. Телосложение у мужчины плотное, волосы темно-русые, глаза карие. Он был одет в коричневую кожаную куртку и черные джинсы.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Владимира Бутковского, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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