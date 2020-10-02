В Ростовской области все меньше пациентов выздоравливают от коронавируса

В Ростовской области коронавирус победили свыше 18 тысяч человек, сообщило региональное правительство.По состоянию на 5 октября количество выздоровевших дончан достигло 18 175. Однако за последние сутки ежедневный прирост вылечившихся жителей Ростовской области уменьшился в два раза - всего 70 человек справились с болезнью. В то время как число инфицированных с каждым днем растет все больше и больше. За последние 24 часа коронавирусом заболели еще 244 человека. Всего опасным вирусом заболели 23 049 человек.Жертв пандемии также не становится меньше. За прошедшие сутки зафиксировано еще девять смертей от COVID-19: пять мужчин в возрасте от 57 до 93 лет и четыре женщины от 52 до 83 лет. У всех умерших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.