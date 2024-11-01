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В Ростовской области водителей предупредили о надвигающемся снегопаде

В Ростовской области водителей предупредили о надвигающемся снегопаде
Власти Ростовской области предупредили водителей о надвигающемся снегопаде. Ухудшение погоды прогнозируют в регионе в первых числах ноября.

Из-за ледяных осадков автомобилистов просят заменить летнюю резину на зимнюю. Водителей призывают не совершать резких маневров. По возможности людям рекомендуют отложить поездки.

Пешеходам рекомендуется выходить на улицу в одежде со светоотражающими элементами. Это поможет быть более заметным участникам дорожного движения.
Фото: Ростов.Ру
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