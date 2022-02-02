Спасатели предупредили о надвигающемся на Ростовскую область снегопаде

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Спасатели предупредили жителей Ростовской области о надвигающемся снегопаде. Непогода будет бушевать с 5 по 7 февраля. Об этом сообщили в управлении ГО и ЧС Ростова-на-Дону.Ночью и утром в отдельных районах донского региона возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В районах, где температура опустится ниже нуля, возможна гололедица.Жителям донского региона следует быть внимательнее на дорогах, чтобы избежать ДТП. Автомобилистам следует соблюдать безопасную скорость и дистанцию в потоке машин, не лихачить. А пешеходам нужно переходить проезжую часть в приспособленных для этого местах и только тогда, когда нет автомобилей. Также нужно быть аккуратнее на тротуарах, ведь одно неловкое движение может привести к травме.