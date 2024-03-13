В Ростовской области водитель «Шевроле» получил реальный срок за ДТП с пострадавшей

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В Ростовской области осудили водителя «Шевроле Круз» за ДТП с пострадавшим на трассе Ростов – Волгодонск. Романа Казимирова обвинили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».Жуткая авария случилась 26 марта 2022 года. Ночью Роман вместе с женщиной выпивали алкоголь. После застолья пара решила проехаться на автомобиле. Роман сел за руль и повез пассажирку к ее брату. Около 03:00 Казимиров проезжал по Семикаракорскому району. Неподалеку от поселка Зеленая Горка он потерял управление. Автомобиль занесло, и он на большой скорости врезался в железобетонный отбойник.В результате аварии женщину доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом обеих костей правой голени. Травма квалифицируется по признаку «значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть». В отношении Романа возбудили уголовное дело. Он продал машину, взял кредит, чтобы возместить моральный вред пострадавшей.Семикаракорский районный суд 25 мая 2023 года признал Казимирова виновным. Ему назначили условный срок. Гособвинитель не согласился с таким мягким решением и подал апелляцию, чтобы обжаловать приговор. Ростовский областной суд 25 июля ужесточил горе-водителю наказание — до трех лет лишения свободы в колонии-поселении.