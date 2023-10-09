На Дону водитель, устроившая ДТП с пострадавшими, избежала наказания

Фото: Ростов.ру

Багаевский районный суд Ростовской области прекратил уголовное дело в отношении женщины-водителя, устроившей ДТП с двумя пострадавшими. Авария случилась поздно вечером 16 января 2023 года на автодороге Усьман - Сальск.Тогда Екатерина Д. на «Киа Манджентис» везла двух пассажиров. На подъезде к поселку Веселому она потерял управление. Автомобиль на скорости съехал с проезжей части в дренажный канал. В итоге всех трех человек, которые находились в салоне, с травмами доставили в больницу.У одно из пассажиров диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга, а у второго — закрытый перелом плеча.После аварии на Екатерину возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В конце августа прошло судебное заседание. Потерпевшие на него не явились, но через адвоката ходатайствовали о прекращении уголовного преследования в связи с примирением сторон.