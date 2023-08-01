В Цимлянске осудили водителя, по вине которого в ДТП пострадал пассажир

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Цимлянский районный суд вынес приговор водителю, по вине которого в ДТП пострадал пассажир. Сергея Соболева обвинили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека».Жуткая авария произошла 20 апреля 2022 года. В тот вечер водитель «ВАЗ-21102» ехал по улице Некрасова города Цимлянска. Рядом с бывшим волгодонским аэропортом, Сергей потерял управление над машиной. Автомобиль врезался в бетонное ограждение, после чего отлетел в здание воздушной гавани.Женщину, которая находилась с Соболевым в легковушке, с тяжелыми травмами доставили в больницу. У нее диагностировали сотрясение мозга, переломы ребер и тупую травму живота.После аварии правоохранители выяснили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.Суд приговорил Сергея Соболева к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчину на два года лишили права управления транспортными средствами.