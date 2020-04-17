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В Ростовской области вернувшихся из других регионов граждан проверят на коронавирус

В Ростовской области вернувшихся из других регионов граждан проверят на коронавирус
Вернувшихся в донской регион граждан проверят на наличие вируса COVID-19. Об этом 19 апреля сообщил губернатор Ростовской области.

В период пандемии работа множества предприятий приостановлена. В связи с этим в свои дома вернутся около семи тысяч жителей. Отмечается, что все они пройдут тестирование на коронавирус.

- Сейчас важно учесть всех граждан, которые за пределами Ростовской области могли контактировать с другими людьми, - рассказал Василий Голубев. – Каждый муниципалитет должен работать с каждым человеком.

Напомним, в донском регионе с 31 марта действует режим самоизоляции. Гражданам разрешено ездить только на работу и обратно. Кроме того, можно покупать необходимые продукты в ближайших магазинах, гулять с собакой, обращаться за медицинской помощью и навещать пожилых родственников.

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