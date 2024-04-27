В Ростове в СИЗО отправили подростка, избившего прохожих

Фото: СУ СКР по Ростовской области.

Ленинский районный суд Ростова избрал меру пресечения подростку, избившему прохожих. Он проведет в СИЗО два месяца.Фигурант уголовного дела по статье «Хулиганство» избивал на улице незнакомцев. Приятели снимали нападения на мобильный телефон и публиковали ролики в соцсетях.Видеозаписи с драками разлетелись по всей стране и вызвали общественный резонанс. Пользователи соцсетей в комментариях бурно обсуждали увиденное и делились возмущением с другими. Вскоре роликом заинтересовалась полиция. Юношу объявили в розыск.Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, парня задержали 26 апреля в Таганроге. В отношении 17-летнего горожанина возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.