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В Ростове в СИЗО отправили подростка, избившего прохожих

В Ростове в СИЗО отправили подростка, избившего прохожих
Ленинский районный суд Ростова избрал меру пресечения подростку, избившему прохожих. Он проведет в СИЗО два месяца.

Фигурант уголовного дела по статье «Хулиганство» избивал на улице незнакомцев. Приятели снимали нападения на мобильный телефон и публиковали ролики в соцсетях.

Видеозаписи с драками разлетелись по всей стране и вызвали общественный резонанс. Пользователи соцсетей в комментариях бурно обсуждали увиденное и делились возмущением с другими. Вскоре роликом заинтересовалась полиция. Юношу объявили в розыск.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, парня задержали 26 апреля в Таганроге. В отношении 17-летнего горожанина возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.
Фото: СУ СКР по Ростовской области.
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