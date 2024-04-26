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В Ростовской области задержали 17-летнего парня, избивавшего людей на улице

В Ростовской области задержали 17-летнего парня, избивавшего людей на улице
В городе Таганроге Ростовской области задержали 17-летнего парня, избивавшего людей на улице. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

По версии следствия, молодой человек вместе с друзьями разъезжал по разным городам Ростовской области. Они конфликтовали с незнакомцами, а затем устраивали мордобой и снимали все на камеру. Видео подозреваемый публиковал в социальных сетях.

После того как записи всплыли на поверхность и разлетелись по многочисленными пабликам страны, юношей заинтересовались в полиции. Его объявили в розыск, а спустя несколько часов нашли.

- Задержанный будет передан в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий, - заявили в донском ГУ МВД.

Максимальное наказание, которое грозит подростку по вменяемой статье, – до семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: Ростов.ру
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