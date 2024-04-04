Фото: Дондей

В Ростовской области в красивую дату 04.04.2024 расписались 117 пар. Об этом DonDay сообщили сотрудники регионального ЗАГСа.В столице Донского края поженились 63 пары, в городах области - 21 пара, в том числе 12 пар - в Батайске и 11 пар - в Аксайском районе.- В районах области в марше Мендельсона приняли участие 33 пары - в Неклиновском, Миллеровском и Октябрьском районах.Молодожены уверены, что свадьба в прекрасный день обеспечит долгую и спокойную семейную жизнь. Для тех, кто верит в магию восточного календаря, наступающий 2024 год сулит множество возможностей для новых начинаний, в том числе и для создания семьи. Поэтому большинство пар решают пожениться в високосный год.