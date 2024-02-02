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В Ростовской области в красивую дату 02.02.2024 поженилось около ста пар

В Ростовской области в красивую дату 02.02.2024 поженилось около ста пар
В Ростовской области в красивую дату 02.02.2024 поженилось 97 пар. Информацию об этом Donday с ссылкой на сотрудников Управления регионального ЗАГСа.

Больше всего браков было зарегистрировано в Ростове — 43 пары, в Таганроге — 14 и в Новочеркасске — 6. Кроме того, по 5 пар поженились в Каменске-Шахтинском и Азове.

- Остальные молодожены пошли под марш Мендельсона в других районах области, - отметили сотрудники ЗАГСа.

Молодожены верят в магию чисел и поэтому часто для регистрации браков выбирают красивые даты.

Однако считается, что если пара свяжет себя узами брака в високосный год, то семейная жизнь не будет счастливой. Большинство людей предпочитают не обращать на это внимания и реализовывают свои идеи, несмотря ни на какие суеверия.
Фото: Ростов ру
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