В Ростовской области в канун старого Нового года зацвела сирень

Фото: соцсети

В Таганроге Ростовской области в канун старого Нового года зацвела сирень. Кадры весеннего цветка публикуют жители 12 января в соцсетях.В этом году Новый год не порадовал жителей южной части Ростовской области снегом. Все новогодние праздники температура была выше 0, а в некоторых городах и превышала +10 градусов. В связи с теплой погодой зацвела сирень.В комментариях жители переживают, сможет ли весеннее растение пережить надвигающиеся заморозки и еще целый месяц зимы. Ведь на новой рабочей неделе синоптики обещают в регионе заморозки до -7 градусов и мокрый снег.Добавим, что в регионе в связи со снегопадом, гололедицей и налипанием мокрого снега объявлено штормовое предупреждение. Водителям стоит быть аккуратными на дорогах, а пешеходам - обходить старые деревья и хлипкие конструкции.