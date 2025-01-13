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В Ростовской области в канун старого Нового года зацвела сирень

В Ростовской области в канун старого Нового года зацвела сирень
В Таганроге Ростовской области в канун старого Нового года зацвела сирень. Кадры весеннего цветка публикуют жители 12 января в соцсетях.

В этом году Новый год не порадовал жителей южной части Ростовской области снегом. Все новогодние праздники температура была выше 0, а в некоторых городах и превышала +10 градусов. В связи с теплой погодой зацвела сирень.

В комментариях жители переживают, сможет ли весеннее растение пережить надвигающиеся заморозки и еще целый месяц зимы. Ведь на новой рабочей неделе синоптики обещают в регионе заморозки до -7 градусов и мокрый снег.

Добавим, что в регионе в связи со снегопадом, гололедицей и налипанием мокрого снега объявлено штормовое предупреждение. Водителям стоит быть аккуратными на дорогах, а пешеходам - обходить старые деревья и хлипкие конструкции.
Фото: соцсети
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