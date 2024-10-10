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В Ростове в середине осени зацвела сирень

В Ростове в середине осени зацвела сирень
В Ростове-на-Дону в октябре зацвела сирень. Снимки весеннего растения жители опубликовали 10 октября в соцсетях.

Как сообщили ростовчане, в городе заметили необычный для этого времени года цветок – сирень. Комментаторы недоумевают, как весеннее растение могло распуститься в октябре.

- Осень отменяется, давайте весну. В Ростове зацвела сирень, и распускаются почки! - пишут пользователи в соцсетях.

Отметим, что с началом октября столбики термометров в донской столице достигли +18…+24 градусов днем. Ночью холодает до +7…+11 градусов.
Фото: СоцСети
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