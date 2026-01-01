Фото: Дондей

В Ростовской области в январе 2026 года ударят морозы до -16 градусов. Прогнозом на первый месяц нового года поделилась начальник ростовского Гидрометцентра Елена Назарова.В первую декаду января прогнозируются осадки в виде дождя со снегом. Температура будет варьироваться от -1 до -6 градусов днем и от -3 до -8 ночью. Во второй половине декады потеплеет. В послеобеденное время столбики термометров будут показывать от 0 до +10 градусов, а ночью - от -4 до +1 градуса.Во второй декаде января станет холоднее. Днем температура будет достигать 0...-5 градусов. После заката показатели градусников начнут меняться от -3 до -8 градусов, при прояснениях - от -10 до -15. В некоторые дни ожидаются осадки.В последнюю декаду месяца временами в регионе пройдет снег. Дневная температура - от -1 до -6 градусов. После заката солнца столбики термометров будут варьироваться от -4 до -9 градусов, при прояснениях - от -11 до -16.Елена Назарова назвала температуру и количество осадков нормальными для второго зимнего месяца в Ростовской области.