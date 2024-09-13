Фото: Роспотребнадзор Ростовской области

В Ростовской области в два раза снизилось число случаев заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН). За восемь месяцев опасное инфекционное заболевание было выявлено у жителей пяти населённых пунктов региона: Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска, Миллеровского и Аксайского районов. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анатолий Конченко.Лихорадку Западного Нила переносят комары, и обычно люди заражаются ею на природе. Тёплая погода увеличивает период активности комаров-переносчиков.Симптомы лихорадки включают высокую температуру, тошноту, рвоту и головные боли. В некоторых серьёзных случаях вирус может поразить нервную систему и внутренние органы, такие как почки и сердце. Период времени между заражением и появлением первых симптомов, называемый инкубационным периодом, может длиться от двух дней до трёх недель.В 2023 году за этот период было выявлено 16 случаев заболевания, большинство из которых пришлось на Ростов-на-Дону.По мнению ростовского зоолога Павла Айгишева, снижение заболеваемости может быть связано с профилактическими мерами, направленными на сокращение численности комаров-переносчиков вируса ЛЗН.