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В Ростовской области в два раза снизилось число случаев заражения лихорадкой Западного Нила

В Ростовской области в два раза снизилось число случаев заражения лихорадкой Западного Нила
В Ростовской области в два раза снизилось число случаев заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН). За восемь месяцев опасное инфекционное заболевание было выявлено у жителей пяти населённых пунктов региона: Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска, Миллеровского и Аксайского районов. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анатолий Конченко.

Лихорадку Западного Нила переносят комары, и обычно люди заражаются ею на природе. Тёплая погода увеличивает период активности комаров-переносчиков.

Симптомы лихорадки включают высокую температуру, тошноту, рвоту и головные боли. В некоторых серьёзных случаях вирус может поразить нервную систему и внутренние органы, такие как почки и сердце. Период времени между заражением и появлением первых симптомов, называемый инкубационным периодом, может длиться от двух дней до трёх недель.

В 2023 году за этот период было выявлено 16 случаев заболевания, большинство из которых пришлось на Ростов-на-Дону.

По мнению ростовского зоолога Павла Айгишева, снижение заболеваемости может быть связано с профилактическими мерами, направленными на сокращение численности комаров-переносчиков вируса ЛЗН.
Фото: Роспотребнадзор Ростовской области
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