В Ростовской области два человека после укуса комаров заболели лихорадкой Западного Нила

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В Ростовской области зафиксировали несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила, переносчиком которой являются комары. Об этом сообщили 21 июля в Роспотребнадзоре.В 2023 году заболевание выявили у двух жителей Волгодонска. В ведомстве отметили, что большую роль в распространении вируса сыграли жаркий климат и подтопления в регионе. В жаркой и влажной среде комары-переносчики становятся более активными и нападают на людей, заражая их опасным вирусом.Кроме того, специалисты Роспотребнадзора провели исследования на тех территориях, где жаркая и влажная погода, что увеличивает риск возникновения ЛЗН. Это Волгодонск, Таганрог и Неклиновский район. Исследование подтвердило наличие вируса на этих территориях.Лихорадка Западного Нила является опасной болезнью с тяжелыми симптомами и может привести к летальному исходу. Это высокая температура, озноб, сильные головные боли и даже судороги.