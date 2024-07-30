В Ростовской области в ДТП с военным грузовиком разбилась многодетная семья
В Ростовской области многодетная семья попала в ДТП с военным грузовиком. Семья Анны Б. отправилась праздновать день рождения дочери. В день чудовищной трагедии 29 июля ей исполнилось 17 лет.
Как сообщает портал Donday, жители Гуково Анна и Александр Б. решили отметить день рождения старшей дочери в Ростове. Супруги взяли младших детей и направилась за сотню километров. Родители планировали весело провести время, но не могли предугадать последствия этой поездки.
Во время проезда через Новошахтинск их автомобиль столкнулся с военным КамАЗом. Водитель грузовика не удостоверился в безопасности маневра из-за неработающего светофора, и многотонная машина буквально расплющила легковушку. В результате аварии Анна и её шестилетний сын погибли.
Судя по фотографиям с места происшествия, удар пришелся на правую сторону машины. Вероятно, Анна находилась на переднем пассажирском сидении, а её сын — на заднем справа. КамАЗ сильно повредил эту часть автомобиля.
Двое детей, 9 и 17 лет, были доставлены в больницу. Ещё один пассажир, 16-летний юноша, не являющийся членом семьи, также пострадал. По информации врачей, один из пострадавших детей находится в тяжёлом состоянии. Медики борются за жизни выживших.