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В Ростовской области водитель «Хендай» погиб в ДТП с военным грузовиком

В Ростовской области водитель «Хендай» погиб в ДТП с военным грузовиком
В Ростовской области водитель «Хендай Акцента» погиб в ДТП с военным «КамАЗом». Трагедия случилась 9 июля на трассе Новочеркасск-Каменоломни.

По информации издания DonDay, мужчина за рулем иномарки проезжал неподалеку от поселка Казачьи Лагеря. В какой-то момент он выехал на «встречку» и протаранил грузовик. В результате аварии водитель «Хендай» скончался до приезда медработников.

В УГИБДД по Ростовской области не давали никаких комментариев о произошедшем.
Фото: DonDay
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