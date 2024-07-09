В Ростовской области водитель «Хендай» погиб в ДТП с военным грузовиком

Фото: DonDay

В Ростовской области водитель «Хендай Акцента» погиб в ДТП с военным «КамАЗом». Трагедия случилась 9 июля на трассе Новочеркасск-Каменоломни.По информации издания DonDay, мужчина за рулем иномарки проезжал неподалеку от поселка Казачьи Лагеря. В какой-то момент он выехал на «встречку» и протаранил грузовик. В результате аварии водитель «Хендай» скончался до приезда медработников.В УГИБДД по Ростовской области не давали никаких комментариев о произошедшем.