В Ростовской области появилась на свет первая в 2026 году тройня

В Ростовской области родилась первая в 2026 году тройня. Два мальчика и девочка выписались из областного перинатального центра 15 января.

Супруги проживают в Мясниковском районе. Беременность для семьи стала неожиданностью. Уже с 10-й недели беременности мать Кристина наблюдалась в перинатальном центре. Течение было осложненным.

На свет появились два мальчика - Федор (1 760 граммов) и Арсений (1 200), а также девочка Валерия (1 650 граммов). При этом в семье уже есть старшая дочь.

После родов у матери тоже возникли осложнения. Однако врачам удалось восстановить самочувствие роженицы.
Фото: правительство Ростовской области.
