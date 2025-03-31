В Ростовской области в 2025 году в школу пойдут 47 тысяч первоклассников
В Ростовской области в школу пойдут 47 тысяч первоклассников в новом учебном году. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Прием заявлений проходит с 1 апреля по 30 июня. Подать их можно через портал госуслуг или лично в школе по месту прописки.
Для детей, не прикрепленных к школе, прием заявлений начинается с 6 июля и заканчивается 5 сентября. Зачисление возможно только при наличии свободных мест. Если мест нет, родители могут выбрать другую школу через районный отдел образования.
При электронной записи приносить оригиналы документов не требуется.