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В Ростовской области в 2025 году в школу пойдут 47 тысяч первоклассников

В Ростовской области в 2025 году в школу пойдут 47 тысяч первоклассников
В Ростовской области в школу пойдут 47 тысяч первоклассников в новом учебном году. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. 

Прием заявлений проходит с 1 апреля по 30 июня. Подать их можно через портал госуслуг или лично в школе по месту прописки. 

Для детей, не прикрепленных к школе, прием заявлений начинается с 6 июля и заканчивается 5 сентября. Зачисление возможно только при наличии свободных мест. Если мест нет, родители могут выбрать другую школу через районный отдел образования. 

При электронной записи приносить оригиналы документов не требуется.
Фото: ростов ру
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