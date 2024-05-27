В Ростовской области обустраивают инфраструктуру для многодетных семей

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области продолжается работа по обустройству инженерно-транспортной инфраструктуры на участках для многодетных семей. Об этом сообщили в министерстве строительства, архитектуры и территориального развития донского региона.В поселке Красный Колос Аксайского района работы ведутся в два этапа. Первый включает в себя строительство сетей водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, электроснабжения, наружного освещения, а также автомобильных дорог. Строительная готовность объекта — 46%. На втором этапе ведется строительство не менее важных объектов — сетей газоснабжения и связи. Его строительная готовность составляет 34%. Работы на обоих этапах планируют завершить до конца текущего года.Параллельно обустройство ведется в соседнем населенном пункте — поселке Рассвет. Там инженерная инфраструктура для земельных участков, выделяемых многодетным семьям, готова на 84%. Для жителей устраивают дороги, тротуары, устанавливают поребрики для колясок, асфальтового основания. Монтируют искусственные дорожные неровности и многое другое.В поселке Целина одноименного сельского района идут похожие работы, которые проводят в два этапа. Первый был завершен в установленный срок. В его рамках осуществлялось строительство сетей газоснабжения и связи. Работы на втором этапе подходят к финишной прямой. Там ведется строительство сетей водоотведения, связи, газоснабжения, автомобильных дорог. Завершить объект по условиям контракта должны 31 июля текущего года.С 2020 года в регионе многодетным семьям, стоящим в очереди на землю для индивидуального жилищного строительства, бесплатно может быть предоставлен земельный сертификат. По состоянию на 1 ноября 2023 года в Ростовской области на учет стали 38 тысяч 239 многодетных семей. Сертификаты получают многодетные семьи, состоящие на учете для бесплатного предоставления участка в муниципальных образованиях, где отсутствуют свободные территории.