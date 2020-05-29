В Ростовской области увеличился коэффициент распространения коронавируса
Фото: Алексея Бойко
По данным донского управления Роспотребнадзора на 2 июня, в Ростовской области показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 123,6. При этом коэффициент распространения инфекции (Rt) вырос до 1,09.
1 июня Rt был зафиксирован на уровне 0,9. Ниже единицы коэффициент держался около недели. Но в последние сутки диагноз подтвердился у 253 человек.
- Очаговых случаев не выявлено. За последнюю неделю значительно нарастили число тестируемых граждан, - прокомментировали в правительстве Ростовской области. - Важно отметить, что 68% - бессимптомные носители. Из них порядка 38-40% - семейные контакты.
Коэффициент распространения инфекции, согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев за последние восемь суток. Он показывает среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции.
Коэффициент распространения коронавируса используется для принятия решений о переходе к первому, второму или третьему этапам снятия ограничений.
Цифра рассчитывается путём деления числа выявленных больных за четыре дня на число выявленных больных за предыдущие четыре дня.
Напомним, в Ростовской области, по данным на 2 июня, зарегистрировано более пяти тысяч заболевших коронавирусом. Скончались 40 человек.