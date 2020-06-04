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В Ростовской области увеличилось количество людей, умерших от коронавируса

В Ростовской области увеличилось количество людей, умерших от коронавируса
В Ростовской области растёт количество пациентов, умерших от коронавируса. За сутки от новой болезни скончался ещё один человек. Данные сообщил в правительстве донского региона.

Новой жертвой COVID-19 стал 89-летний пенсионер, который страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким образом, по состоянию на утро 8 мая, на Дону от инфекции скончались уже 48 человек.

В общей сложности в регионе зарегистрировали 6 355 официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки диагноз поставили 189 местным жителям. Стационарное лечение получают 732 пациента. В тяжёлом состоянии находятся 34 человека, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Теги: коронавирус в Ростове

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