Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области у ещё одного пациента выявили признаки коронавируса

В Ростовской области у ещё одного пациента выявили признаки коронавируса
Ещё одного пациента с признаками коронавируса выявили в Ростовской области. Симптомы обнаружили у мужчины, находящегося в больнице Аксая. Об этом стало известно 25 марта.

Пациента поместили в инфекционный бокс после посещения другой страны. Теперь стало известно, что у него нашли первичные признаки коронавирусной инфекции. Пока диагноз не подтвердился, медики проводят анализы. Биоматериалы отправили в референс-центр.

В ЦРБ Аксайского района сообщили, что мужчину положили в инфекционное отделение сразу после появления первых симптомов. Процесс диагностики ещё не завершён.

В среду, 25 марта, в Ростовской области зарегистрировали первый подтверждённый случай заражения коронавирусом. Инфекцию выявили у 29-летней туристки из Таиланда. Сообщается, что её состояние удовлетворительное.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.