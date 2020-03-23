В Ростовской области у ещё одного пациента выявили признаки коронавируса



Ещё одного пациента с признаками коронавируса выявили в Ростовской области. Симптомы обнаружили у мужчины, находящегося в больнице Аксая. Об этом стало известно 25 марта.



Пациента поместили в инфекционный бокс после посещения другой страны. Теперь стало известно, что у него нашли первичные признаки коронавирусной инфекции. Пока диагноз не подтвердился, медики проводят анализы. Биоматериалы отправили в референс-центр.



В ЦРБ Аксайского района сообщили, что мужчину положили в инфекционное отделение сразу после появления первых симптомов. Процесс диагностики ещё не завершён.



В среду, 25 марта, в Ростовской области зарегистрировали первый подтверждённый случай заражения коронавирусом. Инфекцию выявили у 29-летней туристки из Таиланда. Сообщается, что её состояние удовлетворительное.