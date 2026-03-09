Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с мотоциклом.Происшествие случилось 9 марта в Волгодонске. На улице 2-й Бетонной обнаружили разбитый о бетонное ограждение мотоцикл и два тела — 22-летней девушки и 36-летнего мужчины.Как предварительно установили в Ростовской области, водитель не справился с управлением и врезался в бордюр. Вероятно, мужчина и его пассажирка вылетели с сидения. Прибывшие врачи могли только констатировать смерть.