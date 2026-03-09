В Ростовской области два подростка получили травмы в машине, врезавшейся в дерево

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области дети 11 и 16 лет поулчили травмы с слетевшей с дороги машине. ДТП случилось вечером 8 марта в Кагальницком районе.Несовершеннолетние ехали в машине мужчины по станице Кагальницкой. По предварительной версии Госавтоинспекции, на подъезде к Калинина, 2 водитель потерял управление и ушел с дороги. Машина врезалась в дерево.Сам он остался цел, а вот несовершеннолетние попали в больницу. Их отвезли в медучреждение.