В Ростовской области два подростка получили травмы в машине, врезавшейся в дерево

В Ростовской области два подростка получили травмы в машине, врезавшейся в дерево


В Ростовской области дети 11 и 16 лет поулчили травмы с слетевшей с дороги машине. ДТП случилось вечером 8 марта в Кагальницком районе.  

Несовершеннолетние ехали в машине мужчины по станице Кагальницкой. По предварительной версии Госавтоинспекции, на подъезде к Калинина, 2 водитель потерял управление и ушел с дороги. Машина врезалась в дерево.

Сам он остался цел, а вот несовершеннолетние попали в больницу. Их отвезли в медучреждение.

Фото: Rostov.ru
