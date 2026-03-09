В Аксайском районе Ростовской области сгорел грузовик сети магазинов

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области сгорел грузовик, принадлежавший сети магазинов. Происшествие случилось утром 9 марта в Аксайском районе, на федеральной трассе М-4 «Дон».По пока не установленным причинам фура вспыхнула, перекрыла дорогу под поселком Дорожным.Как предварительно установили в Госавтоинспекции, водитель не пострадал — успел покинуть кабину.Прибывшие пожарные потушили огонь, но от фуры остался только каркас. В данный момент дорога все еще не открыта. Специалисты убирают последствия аварии.По М-4 растянулась пробка длиной около десяти километров.