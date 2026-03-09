В Ростовской области три человека погибли в ДТП

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области три человека погибли в аварии недалеко от Волгодонска.Происшествие случилось днем 9 марта на 21-м километре трассы Ростов — Семикаракорск — Волгодонск.50-летняя водитель за рулем «Киа Соул» не пропустила 23-летнего парня на «Киа К5».Предположительно, «Киа Соул» загорелась после столкновения. Женщина и ее пассажирка скончались до приезда врачей.Второго водителя вытащили из покореженной машины и повезли в больницу, однако в пути он не выжил.