Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области три человека погибли в ДТП

В Ростовской области три человека погибли в ДТП


В Ростовской области три человека погибли в аварии недалеко от Волгодонска.

Происшествие случилось днем 9 марта на 21-м километре трассы Ростов — Семикаракорск — Волгодонск.

50-летняя водитель за рулем «Киа Соул» не пропустила 23-летнего парня на «Киа К5».

Предположительно, «Киа Соул» загорелась после столкновения. Женщина и ее пассажирка скончались до приезда врачей.

Второго водителя вытащили из покореженной машины и повезли в больницу, однако в пути он не выжил.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика