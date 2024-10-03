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В Ростовской области тысячи людей остались без света и воды

В Ростовской области тысячи людей остались без света и воды
В Багаевском районе 3 октября тысячи людей остались без света и воды. Без благ цивилизации остались жители станицы Багаевской и хутора Белянина.

Около 09:00 лампочки погасли в школах, поликлиниках и сотнях домов. Вместе с электричеством пропало и водоснабжение. Когда люди забили тревогу, выяснилось, что отключение света оказалось плановым.

По информации министра ЖКХ Ростовской области Сергея Сизикова, работы завершатся 3 октября примерно до 17:00.
Фото: Ростов.Ру
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