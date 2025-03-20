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В Ростовской области супруги стали жертвами мошенников и инсценировали собственное похищение

В Ростовской области супруги стали жертвами мошенников и инсценировали собственное похищение
В Ростовской области супруги стали жертвами мошенничества. Преступление продолжалось с января по февраль 2025 года.

Мужчина получил уведомление о попытке взлома аккаунта на портале «Госуслуги». Ему позвонил неизвестный, представившийся специалистом, и сообщил, что кто-то пытается оформить кредит на его имя. Чтобы предотвратить это, нужно срочно перебить кредит другими средствами. Супругов убедили взять кредиты и перевести деньги на «безопасный» счёт.

Вскоре мошенники снова позвонили и заявили, что на имя супругов оформлен кредит под залог их недвижимости. Они посоветовали продать квартиру, выписаться из неё и снова перевести деньги на «безопасный» счёт.

Затем преступники потребовали от супругов инсценировать собственное похищение. Им нужно было сломать мебель и бытовую технику, выйти из дома, оставив двери открытыми. Супругов отвезли за город, где они записали видеосообщение с завязанными руками и в кляпе, в котором умоляли о помощи и утверждали, что их похитили.

Это видео было отправлено дочери супругов. Для освобождения родителей злоумышленники потребовали выкуп в размере пяти миллионов рублей. Однако девушка не поверила и обратилась в полицию.

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Фото: ГУ МВД по РО
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