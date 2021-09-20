В Ростовской области спустя год частично сняли карантин из-за бруцеллеза коров
В Ростовской области частично сняли карантин из-за бруцеллеза коров в нескольких поселках и городах. Такие меры действовали с июля 2020 года в хуторе Павловка Тарасовского района, а также в поселках Красная Дубрава, Малые Озера и хуторе Осиновском Советского района.
В этих населенных пунктах у нескольких животных обнаружили бруцеллез. Это инфекционное заболевание, которое в равной степени опасно для животных и людей. Оно крайне заразное и может передаваться разными путями.
Как сообщили в Управлении ветеринарии Ростовской области, сняли карантин в животноводческих точках в хуторе Павловка и поселке Малые Озера.