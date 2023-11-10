В Ростовской области спустя 30 лет возобновляют водные пассажирские перевозки

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области на воду спустили первое пассажирское судно «Валдай». Глава региона 10 ноября совершил тестовую поездку на теплоходе по реке Дон.- Спустя 30 лет в Ростовской области практически возрождают водные пассажирские перевозки. Уже приобретены два судна «Валдай», второе прибудет до конца года. В навигацию 2024 года они начнут работать на постоянных маршрутах, и первыми по Дону станут направления на Азов, Константиновск, Семикаракорск, Романовскую. Будем двигаться в сторону Волгодонска, - рассказал Василий Голубев. - А в среднесрочной перспективе можно говорить о Ейске, Керчи и Ялте. Мне кажется, этот вид транспорта будет востребован и нашими жителями, и нашими гостями.Перевозчиком выступит судоходная пассажирская компания «Дон».Два судна «Валдай» построили в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева в Нижегородской области. Их изготовили в 2023 году по заказу правительства Ростовской области. Суда доставили в регион в октябре. Длина теплоходов составляет 21 метр, они могут достигать скорости до 65 километров в час.На этом развитие донского речного флота не останавливается. В 2024 году в регионе появится судно на подводных крыльях «Метеор 120». Оно рассчитано на 120 человек. Теплоход будут использовать для маршрута Ростов - Таганрог - Волгоград. В 2025-м в Ростовской области закупят еще по одному судну «Валдай» и «Метеор», а еще спустя год, в 2026-м, - два «Метеора». Это позволит организовать регулярные рейсы в Керчь с дальнейшим развитием маршрутов в порты Азовского и Черного морей. Помимо крымского направления, планируется развивать маршрут, связывающий Ростов, Азов, Таганрог, Ейск и Анапу.