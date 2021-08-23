Петербургские врачи спасли младенца из Ростова с врожденным вывихом сустава

Уникальный случай спасения новорожденного ребенка из Ростова произошел в больнице Санкт-Петербурга. Девочке, которой было всего семь дней, вправили серьезный вывих колена.В детскую городскую больницу № 2 святой Марии Магдалины семья из Ростова привезла новорожденную дочку. У крохи был врожденный вывих коленного сустава. Ножка девочки была повернута в сторону почти под углом 90 градусов.Ранее подобные патологии лечили несколько лет с хирургическим вмешательством и долгой восстановительной терапией. Благодаря уникальной методике питерских ортопедов вправить ребенку ножку удалось всего за два часа.Примечательно, что в семье ростовчан это уже второй подобный случай. У них уже есть ребенок, который родился с такой же патологией. По словам врачей, это является крайне редким случаем, так как повторных заболеваний в одной семье нигде ранее не было описано.