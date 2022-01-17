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В Ростовской области сотрудников старше 60 лет снова отправят на удаленку

В Ростовской области сотрудников старше 60 лет снова отправят на удаленку
В Ростовской области сотрудников старше 60 лет снова переведут на удаленную работу. Об этом глава региона сообщил в ходе заседания оперштаба по коронавирусу.

На постоянной основе работодателям придется отправить на удаленку сотрудников с хроническими заболеваниями и старше 60 лет. Исключение составят только те, кто привился или переболел.

Такую меру вводят на Дону не впервые. Как сообщал Rostov.ru, в конце октября 2020 года в регионе объявили полный локдаун. Тогда пожилые сотрудники организаций и люди с хроническими заболеваниями также ушли на дистанционку. Когда эпидситуация улучшилась, они вернулись на рабочие места. Однако теперь, перед очередной волной COVID-19, им снова придется работать из дома.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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